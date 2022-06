Resultado da Loteca, concurso 1001, desta segunda-feira (13)

Após os resultados do fim de semana, você já pode acompanhar os resultados da Loteca, concurso 999. Abaixo, você confere a tabela completa de jogos e resultados. A estimativa de prêmio é de R$ 1,4 milhão.

COMO APOSTAR NA LOTECA:

Para concorrer aos prêmios oferecidos pela Loteca, basta escolher os resultados das partidas listadas no concurso, assinalando uma das três colunas disponíveis: coluna 1 (vitória do time mandante), coluna do meio (empate), coluna 3 (vitória do time visitante), duas delas (duplo) ou três (triplo).

Segundo a Caixa Econômica, o valor da aposta mínima é R$2, que pode ser aumentada em caso de mais duplos ou triplos assinalados.

As apostas são encerradas às 14h de sábado. Os concursos ocorrem semanalmente e os resultados divulgados na segunda-feira. O resultado da partida é definido por sorteio se o jogo não for realizado.