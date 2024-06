O Fortalezacast desta semana está em clima de resenha! Marta Negreiros e João Bandeira Neto receberam o João Filho, famoso Leão Zoeiro, neste episódio especial. Com muita descontração, ele conta bastidores das gravações do quadro que viralizou nas redes do clube, resenha com os jogadores, como ele se tornou o Leão Zoeiro e muito mais! Dá o play e vem com a gente!

