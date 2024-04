Renato Kayzer é regularizado pelo Fortaleza e treina com Martínez e Felipe Jonatan; veja imagens

O centroavante Renato Kayzer teve o seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está regularizado para voltar a atuar com a camisa do Fortaleza. Ele já realizou treinos no Pici nesta segunda-feira (15).

Em imagens divulgadas pelo Fortaleza em seu perfil oficial em uma rede social, é possível ver Renato Kayzer chegando ao Pici e realizando os primeiros trabalhos com bola ao lado dos companheiros.

O meio-campista argentino Emmanuel Martínez, recentemente anunciado como o novo reforço do Fortaleza, também já se apresentou ao clube no Pici. O jogador, porém, ainda não teve o seu nome registrado no BID.

Quem também esteve presente na sessão de treinamentos foi o lateral-esquerdo Felipe Jonatan. O jogador ainda não foi anunciado oficialmente como o novo reforço do Fortaleza, mas deve ser confirmado nos próximos dias.