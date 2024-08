Relembre 5 erros graves da arbitragem contra o Ceará nas Séries A e B

O Ceará foi derrotado pelo Goiás na última segunda-feira (14), com uma arbitragem desastrosa de Wagner do Nascimento Magalhães (RJ) e do VAR, que não invalidaram os lances de gol do time goiano. No 1º gol, o goleiro Tadeu dá dois toques da bola em cobrança de pênalti e o lance foi validado. No 2º gol, Jean Irmer sofre falta, ignorada pelo árbitro de campo, que deixa o lance seguir até marcar pênalti de David Ricardo em Galhardo. Apesar da reclamação dos jogadores, o VAR não sugeriu a revisão do lance, nem apontou a falta.

Após a derrota, os torcedores do Ceará se revoltaram contra a arbitragem nas redes sociais, relembrando outros jogos em que o clube foi prejudicado por decisões da arbitragem.

Relembre 5 jogos em que o Vovô foi prejudicado no Brasileirão



2009: Ceará 0x1 Paraná (Série B)

O Ceará era o 4º colocado da Série B e vinha embalado na luta pelo acesso. Mas sofreu uma derrota com um gol absurdo, de mão, de Wellington Silva, aos 42 minutos do primeiro tempo.

Nem o árbitro Charles Herbert, de Alagoas, e de sua assistente, Ticiana Falcão, invalidaram o lance.

A derrota serviu como motivação para o Vovô, que embalou na luta pelo acesso e subiu para a Série A na 37ª rodada.



2011: Atlético-MG 0x0 Ceará (Série A)

Em 2011, Francisco Carlos do Nascimento, o Chicão, prejudicou o Ceará em jogo pela 27ª rodada da Série A. E ele expulsou os volantes Michel e João Marcos em lances questionáveis, fazendo com que o Ceará jogasse boa parte do 2° tempo. Ele ainda marcou um pênalti polêmico para o Galo, que Fernando Henrique pegou. O Vovô saiu de campo com um heróico empate.

Legenda: O Ceará foi prejudicado contra o Atlético em arbitragem de Chicão, e Fernando Henrique pegou um pênalti Foto: Divulgação / Atlético Mineiro

2012: São Caetano 2x0 Ceará (Série B)

Em 2012, Ceará e Chicão voltariam a se reencontrar no confronto entre São Caetano x Ceará, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, a diretoria alvinegra entrou com um pedido no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para que Francisco Carlos Nascimento não apitasse o duelo. À época, Chicão movia um processo na justiça contra o então vice-presidente do Ceará, Robinson de Castro.

Legenda: O Ceará conseguiu tirar Chicão de uma escala de arbitragem após polêmicas, mas o 'substituto' dele prejudicou o Vovô Foto: Leonardo Freire/GLOBOESPORTE.COM

A solicitação feita ao STJD foi deferida e à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) teve que mudar o quadro de arbitragem da partida. E Rodrigo Braghetto (SP), auxiliado por Marco Aurélio dos Santos Pessanha (RJ) e Otavio Correia de Araujo Neto (AL) prejudicaram o Vovô, validando um gol impedido de Marcelo Costa, aos 11 minutos do 1º tempo, e não validaram um gol de Misael aos 33 minutos, alegando que a bola não havia ultrapassado a linha de gol.

2022: Goiás 1x1 Ceará (Série A)

O Ceará encontrou o Goiás pela 11ª rodada da Série A, na Serrinha, curiosamente apitado por Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

E o Vovô foi claramente prejudicado em expulsão de Bruno Pacheco. Wagner foi ao VAR e interpretou como cotovelada um lance em que o lateral do Ceará, de costas para o lance, acerta o lateral Maguinho.

Legenda: Wagner Nascimento prejudicou o Vovô em jogo contra o Goiás na Serrinha em jogo da Série A de 2022 Foto: Miguel Locatelli/athletico.com.br

2023: Guarani 0x0 Ceará (Série B)

O Ceará fazia confronto importante contra o Guarani pela Série B pela 21ª rodada, no Brinco de Ouro. Uma vitória deixaria o Vovô 3 pontos do G4, mas o árbitro Dyorgines de Andrade anulou um golaço de Bissoli alegando toque de mão depois da revisão do VAR. Com o gol anulado, o Ceará empatou em 0 a 0.