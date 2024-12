Rei da América: Luiz Henrique, do Botafogo, é eleito o melhor jogador do continente

O atacante brasileiro Luiz Henrique, do Botafogo, foi eleito na manhã desta terça-feira (31) o novo Rei da América, prêmio concedido ao melhor jogador da América do Sul da temporada. A eleição foi realizada pelo jornal El País, do Uruguai.

Mais da metade dos jornalistas votantes escolheram Luiz Henrique como o melhor jogador do continente na temporada 2024. O atacante foi um dos grandes destaques do Botafogo, que conquistou o título da Libertadores da América.

Legenda: Imagem do atacante do Botafogo Luiz Henrique Foto: Vítor Silva/Botafogo

A seleção da temporada foi: John (Botafogo); Alex Telles (Botafogo), Barboza (Botafogo), Battaglia (Atlético-MG) e Martirena (Racing); Marlon Freitas (Botafogo), Quintero (Racing) e Léo Fernandez (Uruguai); Almada (Botafogo), Savarino (Botafogo) e Luiz Henrique (Botafogo)

No futebol feminino, a jogadora brasileira Gabi Zanotti, do Corinthians, foi eleita a Rainha da América na temporada 2024. Os dois principais prêmios individuais do futebol sul-americano, portanto, foram conquistados por atletas brasileiros.