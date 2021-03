Recuperado, Diney relata emoção na estreia pelo profissional do Tubarão: "passou um filme na cabeça"

Um ano de boas conquistas para o Ferroviário. Em 2021, o Tubarão da Barra foi campeão da Copa Fares Lopes, ganhou a primeira etapa do Estadual e carimbou vaga na Copa do Brasil de 2022. Na sequência positiva do time, conduzido por Diá, está a vitória contra o Ceará na última quarta-feira (10), no Clássico da Paz. Um jogo especial para o zagueiro Diney, que teve a oportunidade de voltar aos gramados.

"Motivo de imensa alegria e graças a Deus que a oportunidade apareceu, fui feliz e fiz um bom jogo. Saímos com a vitória, que é o mais importante", destacou Diney, após a partida de estreia no profissional.

Afastado desde a Copa São Paulo de 2020, o atleta relatou a sensação de voltar a atuar pelo clube. "No momento que ele me chamou passou o filme de toda minha trajetória na cabeça e ano passado eu tive uma lesão na Copa São Paulo. Retornei no segundo semestre da Série C e fiquei treinando forte até chegar minha oportunidade".

Diney agora busca a titularidade no Ferroviário, principalmente após lesão do zagueiro titular Yuri, durante o último jogo contra o Ceará. O camisa 21 sabe que precisará trabalhar forte para conseguir seu lugar no time.

"A gente tá vendo que o espaço tá aparecendo e toda vida que ela aparecer a gente tem que estar preparado é só focar no trabalho, trabalhar sério como a gente vem fazendo que vamos conseguir nossos objetivos".

Paralisação

Com o novo decreto do Governo do Estado, o Campeonato Cearense de 2021 está paralisado a partir deste sábado (13). O anúncio aconteceu ontem (11) e o lockdown está valendo para todo o Estado. O Campeonato Cearense está na segunda fase, e a primeira rodada teve os quatro jogos realizados na quarta-feira (10).

Ainda assim, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil seguem permitidas no Ceará.

