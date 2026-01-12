Diário do Nordeste
Real Madrid anuncia saída de Xabi Alonso e já tem novo treinador

Treinador espanhol não resistiu à pressão após vice na Supercopa da Espanha

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 16:13)
Jogada
Legenda: Mesmo com contrato até o fim de 2028, treinador não resistiu à pressão após vice na Supercopa da Espanha
Foto: FADEL SENNA / AFP

Após perder a Supercopa da Espanha para o Barcelona, o Real Madrid anunciou nesta segunda-feira (12) a saída do técnico Xabi Alonso. O espanhol, que é ex-jogador do clube, foi escolhido ainda no começo da temporada para substituir Carlo Ancelotti, atual treinador da Seleção Brasileira, após bom trabalho a frente do Bayer Leverkusen. Entretanto, não correspondeu com as expectativas da torcida e deixou o cargo após sete meses.

Com a saída de Xabi Alonso, a diretoria merengue foi rápida e já anunciou o substituto visando a sequência da temporada. Álvaro Arbeloa, também ex-jogador do clube, será o novo comandante do maior campeão da Champions League. Cos 42 anos, o treinador trabalha na base do Real Madrid desde 2020, tendo obtido sucesso no comando das equipes infantis e juvenis das categorias de base, assumindo o  time B do Real em junho de 2025.

Foto de Arbeloa será o novo treinador do Real Madrid
Legenda: Arbeloa jogou sete temporadas no Real Madrid e será o novo treinador do clube merengue
Foto: PAUL ELLIS / AFP

VEJA NOTA DO REAL MADRID

O Real Madrid anuncia que, em comum acordo entre o clube e Xabi Alonso, foi decidido encerrar seu ciclo como treinador da equipe principal. Xabi Alonso sempre terá o carinho e a admiração de todos os torcedores do Real Madrid, pois ele é uma lenda do clube e sempre representou os valores do Real Madrid. O Real Madrid sempre será a sua casa. O nosso clube agradece a Xabi Alonso e a toda a sua equipa técnica pelo trabalho e dedicação durante este período e deseja muita sorte nesta nova etapa das suas vidas.

 

 

