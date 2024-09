Ramon Dino e Cbum revelam físico um mês antes do Mr. Olympia de 2024; veja vídeo

Diferentemente do último ano, o fisiculturista brasileiro Ramon Dino, principal atleta da modalidade no Brasil, e o fisiculturista canadense Chris Bumstead — atual pentacampeão da categoria Classic Physique — movimentaram as redes sociais, durante esta semana, após postarem um vídeo cada, com os físicos na fase final da preparação para o Mr. Olympia deste ano.

O “Dinossauro acreano”, como também é chamado, já foi vice-campeão do Europa Pro e do Mr. Olympia, em 2022 e 2023, respectivamente, e, em março, conquistou a segunda colocação no Arnold Classic Ohio 2024. Agora, o principal nome do fisiculturismo brasileiro na atualidade mira o título da competição mais importante da modalidade.

O evento, que chega a sua 60ª edição, acontece entre os dias 10 e 13 de outubro, e contará com a presença de mais 41 atletas brasileiros, além de Ramon Dino.

PROGRAMAÇÃO MR. OLYMPIA 2024

10 de outubro

Conferência de imprensa (aberta ao público)

Local: Resorts World Las Vegas (The Olympia Pavilion)

Horário: a partir de 16h de Brasília (12h no horário local)

Meet the Olympians

Local: Resorts World Las Vegas (The Olympia Pavilion)

Horário: a partir de 0h de Brasília (20h no horário local)

11 de outubro

Pré-julgamento

Fitness Olympia

212 Olympia

Figure Olympia

Women's Physique Olympia

Ms. Olympia

Wellness Olympia

Local: Las Vegas Convention Center (South Hall 1 & 3)

Horário: a partir de 13h30 de Brasília (9h30 no horário local)

Finais

Fitness Olympia

212 Olympia

Figure Olympia

Women's Physique Olympia

Ms. Olympia

Wellness Olympia

Pré-julgamento da Mr. Olympia (Open Bodybuilding)

Local: Resorts World Theatre

Horário: a partir de 22h de Brasília (18h no horário local)

12 de outubro

Pré-julgamento

Classic Physique Olympia

Men's Physique Olympia

Bikini Olympia

Wheelchair Olympia (pré-julgamento e finais)

Local: Las Vegas Convention Center (South Hall 1 & 3)

Horário: a partir de 13h30 de Brasília (9h30 no horário local)

Finais

Mr. Olympia (Open Bodybuilding)

Men's Physique Olympia

Bikini Olympia

Classic Physique Olympia

Local: Resorts World Theatre

Horário: a partir de 23h de Brasília (19h no horário local)

13 de outubro

Seminário dos Campeões

Local: Resorts World Las Vegas (The Olympia Pavilion)

Horário: a partir de 15h de Brasília (11h no horário local)