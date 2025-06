Raio-x: busca do Ceará por reforços na janela e avaliação do elenco de 2025 | Jogada do Vozão #20

Com a parada do Mundial de Clubes, Ceará faz avaliação dos resultados alcançados e os desafios pelo Brasileirão e Copa do Nordeste. O Jogada do Vozão também traz o debate sobre a busca por reforços, prioridades no calendário e a oscilação de jogadores tidos como fundamentais do time. Samuel Conrado comanda o bate-papo com as participações de Daniel Farias e Brunno Craveiro.

O time de Léo Condé tem 61% de aproveitamento na temporada, com 17 vitórias, 6 empates e 8 derrotas em 31 jogos disputados. O episódio traz destaque para a expectativa projetada pelo clube e a realidade.

Legenda: O bate-papo tem participação de Samuel Conrado, Daniel Farias e Brunno Craveiro Foto: Ismael Soares/SVM

