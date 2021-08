Rafael Pereira e Gabriel Constantino estão na semifinal dos 110m com barreiras nas Olimpíadas

Os brasileiros Rafael Pereira e Gabriel Constantino garantiram vaga, nesta terça-feira (3), para a disputa da semifinal dos 110 metros com barreiras nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Eduardo Rodrigues não teve a mesma sorte e foi eliminado.

Terceiro colocado na quarta bateria, com o tempo de 13s46, Rafael ressaltou a necessidade de uma postura agressiva na prova. "Eu precisava de uma prova agressiva porque tinha atletas com tempos mais fortes e uma temporada mais forte do que a minha. Gostei do tempo, não é ruim, mas para a semifinal preciso acertar alguns detalhes técnicos", afirmou.

Gabriel Constantino foi o quinto na primeira bateria, com 13s55. O atleta não escondeu a emoção. "Estou feliz. Hoje minha vitória foi ter entrado na pista e realizado a prova. Uma semana atrás eu tive um estiramento e todo departamento médico se mobilizou para que eu voltasse à pista, e eu voltei. Foi emocionante", declarou.

O norte-americano Grant Holloway foi o mais rápido, com 13s02, enquanto o jamaicano Ronald Levy vem na sequência com 13s17. Os quatro primeiros de cada uma das cinco baterias se classificaram direto para as semifinais, além dos outros quatro melhores.