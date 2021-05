Quintero comenta polêmica com Vina e projeta trabalho do técnico Vojvoda

No último domingo, o zagueiro Quintero, do Fortaleza foi alvo de provocação do meia Vina, do Ceará, após a imagem do colombiano ser usada em uma publicação de um perfil humorístico em uma rede social. A postagem não passava de uma montagem e não era do perfil oficial de Quintero, o que pode ter levado Vina a pensar que a provocação era real, por isso o provocou na rede social.

E em entrevista coletiva guiada, Quintero foi indagado sobre o episódio, mas não quis entrar em nova polêmica.

“Nós temos um jogo antes do Clássico-Rei. Isso não entra na minha vida, não entra na minha parte futebolística e não entra na minha cabeça. Estou focado no Fortaleza, no meu trabalho do dia-a-dia e no grupo”, disse ele, lembrando o jogo com o Crato amanhã pelo Estadual, compromisso antes do Clássico-Rei do dia 15.

Novo técnico

Sobre o primeiro contato com o Vojvoda, o zagueiro falou sobre suas primeiras impressões.

"Com o que percebemos ontem, acho que Juan Pablo vai nos ajudar bastante, mas também vai depender muito da gente, perceber e pegar rápido o que ele quer, no trabalho de dia-a-dia, com dedicação e como o grupo sempre faz, para ajudar ele, nos ajudar e ajudar o clube que é o mais importante”, disse.