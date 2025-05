Quem é favorito em Fortaleza x Cruzeiro na Série A? Veja retrospecto recente

O Fortaleza tem um bom retrospecto contra o Cruzeiro na Série A e não perde para o time mineiro desde 2019. Desde a volta do Leão à elite do Brasileirão, em 2019, foram seis jogos contra o Cruzeiro, com três vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

A única derrota aconteceu na temporada 2023, quando o Cruzeiro venceu o Fortaleza por 1 a 0, no segundo turno da edição da Série A do Brasileirão daquele ano. De lá para cá, foram disputados mais dois jogos, com um empate e uma vitória do Tricolor do Pici.

FORTALEZA X CRUZEIRO | RETROSPECTO DESDE 2019

Legenda: Única vitória da Raposa sobre o Leão foi na Arena Castelão em 2023. Foto: Fabiane de Paula / SVM

* Fortaleza 2-1 Cruzeiro | 2019

* Cruzeiro 1-1 Fortaleza | 2019

* Cruzeiro 0-1 Fortaleza | 2023

* Fortaleza 0-1 Cruzeiro | 2023

* Fortaleza 1-1 Cruzeiro | 2024

* Cruzeiro 1-2 Fortaleza | 2024

O Fortaleza enfrenta o Cruzeiro neste domingo (25), em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30, na Arena Castelão. O Leão está passando por uma fase complicada, tendo sido recentemente eliminado pelo Retrô na Copa do Brasil.

* Sob supervisão de Daniel Farias