Quando será o sorteio da Sul-Americana 2023? Veja horário e onde assistir

O sorteio das oitavas de final da Sul-Americana será nesta quarta-feira (5), a partir das 13h (de Brasília). O evento será na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Classificado para esta fase, o Fortaleza terminou a fase de grupos como primeiro colocado do Grupo H.

Além do Tricolor do Pici, LDU, Guaraní-PAR, Bragantino, São Paulo, Newell's Old Boys, Defensa y Justicia e Goiás já se classificaram diretamente para as oitavas.

Botafogo, Emelec, Estudiantes, Tigre, Audax Italiano, América-MG, Universitario e San Lorenzo vão disputar as outras vagas nos play-offs.

No calendário preliminar da Conmebol, os jogos das oitavas de final devem ocorrer no dia 2 (partidas de ida) e 9 de agosto (partidas de volta).

ONDE ASSISTIR:

SporTV, ESPN, Paramount+, GE e Conmebol.