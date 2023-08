Quando Neymar vai jogar pelo Al-Hilal? Veja o que se sabe sobre a estreia do jogador

Recém contratado e reforço na Arábia Saudita, o novo camisa 10 do Al-Hilal, Neymar, já está à disposição do treinador Jorge Jesus para fazer sua estreia. A equipe árabe entra em campo neste sábado (19), às 15h (de Brasília), contra o Al Feiha, em jogo válido pela segunda rodada do campeonato saudita.

Neymar chega ao clube após uma lesão no tornozelo direito e está sem jogar desde 19 de fevereiro desse ano. O brasileiro chegou a atuar no amistoso pré-temporada do Paris Saint Germain.

A transmissão do campeonato saudita é realizada pela Band, BandSports e no canal Goat, no Youtube.

AL-HILAL X AL FEIHA

Local: King Fahd International Stadium, em Riad (Arábia Saudita)

Data: 19/08/2023

Horário: 15h (de Brasília)

Onde assistir: Band e BandSports