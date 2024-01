Quando começam as Olimpíadas 2024? Veja onde será e detalhes do calendário

O calendário esportivo de 2024 será marcado por mais uma edição daquele que é considerado o principal evento do mundo dos esportes: os Jogos Olímpicos, que acontecem de quatro em quatro anos.

Em 2024, a cidade de Paris, na França, será palco das Olimpíadas pela terceira vez, já tendo recebido os jogos anteriormente, em 1900 e em 1924. A cidade francesa superou a candidatura de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Legenda: Rio Sena, onde acontecerá a cerimônia de abertura Foto: BERTRAND GUAY / AFP

As disputas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 começam no dia 24 de julho, durando 19 dias e indo até o dia 11 de agosto. A tradicional cerimônia de abertura está marcada para acontecer no dia 26 de julho, uma sexta-feira.

ESPORTES DAS OLIMPÍADAS 2024

Aquáticos (natação competitiva, artística, maratona aquática, saltos ornamentais e polo aquático); tiro com arco; atletismo; badminton; basquete e basquete 3×3; boxe; breaking; canoagem de velocidade e slalom; ciclismo (BMX freestyle, BMX Racing, de estrada e de pista); hipismo (adestramento, salto e concurso completo); esgrima; futebol; golfe; ginástica artística, rítmica e de trampolim; handebol; hóquei; judô; pentatlo moderno; remo; rugby e rugby sevens; vela; tiro esportivo; skate; escalada esportiva; surfe; tênis; tênis de mesa; taekwondo; triatlo; vôlei de quadra e de praia; levantamento de peso; luta greco-romana e estilo livre.