PSG x Real Madrid no Mundial de Clubes da Fifa: veja horário, onde assistir e palpites

PSG e Real Madrid entram em campo nesta quarta-feira (9) na briga pela segunda vaga na final do Mundial de Clubes. As equipes se enfrentam no Met Life Stadium, em Nova Jersey, a partir das 16h (de Brasília).

O PSG avançou de fase como líder do grupo B, com duas vitórias e uma derrota. Nas oitavas, a equipe despachou o Inter Miami de Messi com uma goleada por 4 a 0. Em seguida, superou o Bayern por 2 a 1. A equipe deve ter algumas mudanças para o duelo no setor defensivo, já que Willian Pacho e Lucas Hernández foram expulsos no último confronto.

Já o Real Madrid foi para as oitavas como líder do grupo H, com duas vitórias e um empate. Depois eliminou a Juventus por 1 a 0. Nas quartas, eliminou o Borussia Dortmund por 3 a 2. O time merengue também terá desfalque. Na zaga, Dean Huijsen está de fora da partida após ser expulso no jogo anterior.

ONDE ASSISTIR:

Globo, SporTV, CazéTV, Prime Video, Disney+, ge.globo e DAZN

QUEM VENCE?

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG: Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Raúl Asencio e Fran García; Valverde, Tchouaméni e Arda Guler; Bellingham, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior. Técnico: Xabi Alonso.

FICHA TÉCNICA

PSG x Real Madrid

Data e hora: 9/07, às 16h (de Brasília)

Local: Met Life Stadium, EUA