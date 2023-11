PSG x Newcastle: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

PSG e Newcastle entram em campo nesta terça-feira (28), às 17h de Brasília, no Estádio Parc des Princes, em Paris (FRA), para disputar uma partida válida pela quinta rodada do grupo F da Liga dos Campeões da Europa.

O PSG ocupa a segunda posição da chave, com seis pontos ganhos em quatro jogos disputados. Já o Newcastle é o lanterna, com quatro pontos nas mesmas quatro partidas disputadas. No primeiro encontro entre as duas equipes, o time inglês saiu vitorioso depois de aplicar um 4 a 1 no placar.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: HBO Max.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG: Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Lucas Hernández e Mukiele; Ugarte, Fabián Ruiz e Vitinha; Mbappé, Dembélé e Kolo Muani. Técnico: Luis Enrique

Newcastle: Pope; Trippier, Lascelles, Schär e Livramento; Miley, Bruno Guimarães e Joelinton; Almirón, Gordon e Isak. Técnico: Eddie Howe

PSG x NEWCASTLE | FICHA TÉCNICA

Competição: quinta rodada do grupo F da Liga dos Campeões da Europa

Local: Estádio Parc des Princes, em Paris (FRA)

Data: 28/11/2023 (terça-feira)

Horário: 17h (de Brasília)