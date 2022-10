Dono do PSG manifesta interesse em comprar o Flamengo, diz jornalista; veja os detalhes

O Flamengo teria atiçado o interesse do príncipe do Catar e dono do PSG, Nasser Al-Khelaifi. O empresário teria manifestado a vontade de comprar a equipe carioca, segundo o jornalista Jorge Nicola. O sheik também já havia demonstrado interesse no Atlético-MG.

A grande torcida rubro-negra de 40 milhões de pessoas foi um dos pontos que mais chamou atenção do bilionário. O número representa quase 2/3 da população da França que é de 67 milhões.

Legenda: O Maracanã, no Rio de Janeiro, recebe os principais confrontos do Flamengo na temporada Foto: Paula Reis / Flamengo

Outro aspecto que deixou o sheik interessado foi o faturamento anual do clube. Nos últimos anos, o time carioca vem faturando cerca de R$ 1 bilhão por temporada. O obstáculo enfrentado pelo grupo é em convencer o Flamengo em aceitar a proposta e aderir a SAF.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil