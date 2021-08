PSG aceita proposta e atacante Mbappé será jogador do Real Madrid, diz jornal

O atacante francês Kylian Mbappé será mesmo jogador do Real Madrid. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (26) pelo jornal espanhol Marca, após nova investida da direção merengue junto ao Paris Saint-Germain para ter o jogador.

O anúncio da contratação, no entanto, não tem data definida para ocorrer. Os clubes ainda não oficializaram a negociação aos torcedores.

Proposta por Mbappé

A oferta do real Madrid seria de 180 milhões de euros (R$ 1,1 bi), dividida em 170 milhões de euros fixos e os 10 restantes e variáveis consideradas "fáceis de cumprir".

Chegada e saída

Os rumores para a possível saída de Mbappé do PSG começaram tão logo o clube francês contratou o craque Lionel Messi, que deixou o Barcelona.

A direção do Paris Saint-Germain estava ciente de que seria difícil manter o atacante no elenco e chegou a alfinetá-lo após a chegada de Messi. O brasileiro Leonardo, diretor de futebol do clube, reconheceu nessa quarta-feira (25) que Mbappé estava decidido a mudar de clube.

o diretor de futebol do Paris Saint-Germain, o brasileiro Leonardo, revelou detalhes da tentativa do clube espanhol de contratar Mbappé. O dirigente confirmou que o Real Madrid fez uma oferta oficial, mas que foi recusada.

