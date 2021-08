PSG estuda contratação de Cristiano Ronaldo para substituir Mbappé

A possível saída de Kylian Mbappé, um dos principais jogadores do Paris Saint-Germain (PSG), já tem um substituto definido: o português Cristiano Ronaldo. De acordo com o jornal espanhol 'As', os dirigentes da equipe francesa estudam liberar o jovem atacante de graça ao final do contrato, em junho de 2022, e negociar com o camisa 7 da Juventus.

O periódico espanhol destaca ainda que o empresário Jorge Mendes já iniciou conversas com a cúpula parisiense. A ideia é de que o atacante português seja jogador do Paris Saint-Germain por duas temporadas, até os 39 anos.

Caso a negociação se confirme, o Paris Saint-Germain conseguiria reunir, em um mesmo time, Messi, eleito seis vezes o melhor jogador do mundo, o brasileiro Neymar, principal astro da equipe francesa, e Cristiano Ronaldo, dono de cinco bolas de ouro da FIFA.

Legenda: Kylian Mbappé estaria no radar do Real Madrid, da Espanha Foto: FRANÇOIS NASCIMBENI / AFP

Mbappé a caminho da Espanha

O destino de Kylian Mbappé, ao sair do Paris Saint-Germain, seria a La Liga. O atacante francês é cobiçado pelo Real Madrid. De acordo com o jornalista Pacojó Delgado, da "SER Deportivos", a equipe espanhola estaria preparando uma oferta de 120 milhões de euros (R$ 732 milhões).

Na visão do presidente do PSG, Nasser Al Khelaifi, "não há motivo" para Mbappé sair da equipe francesa. Em coletiva à imprensa para apresentação de Messi, o dirigente alfinetou o craque francês.

Nasser Al Khelaifi Presidente do Paris Saint-Germain "Kylian é parisiense, muito competitivo. Já disse queria ter uma equipe competitiva e creio que não há uma equipe mais competitiva do que esta. Não há motivo para fazer outra coisa"

