Próximo adversário do Ceará, Juventude tem a atual maior sequência invicta da Série B; veja números

O Ceará encerra neste sábado (25), a sua participação na Série B. O adversário é o Juventude, que promete fazer um jogo duro contra o alvinegro cearense. Isso porque o time do Rio Grande do Sul luta pelo acesso e é o detentor da atual maior sequência invicta da segundona. O time alviverde vem de dez jogos sem saber o que é perder. O jogo é válido pela última rodada (38ª) da competição e acontece às 17 horas (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.

É verdade que o Juventude, dentro desse recorte, mais empatou do que venceu, mas a equipe se mostra forte na competição e briga pelo acesso. O time chega com seis empates, quatro vitórias e ocupa a terceira posição da divisão, com 62 pontos em 37 jogos.

Já são mais de dois meses desde a última derrota do time gaúcho na competição. Seu último revés aconteceu diante do Atlético-GO, pelo placar de 3 a 0, no dia 10 de Setembro. Caso não perca para o Ceará, o time comandado por Thiago Carpini passa o Sampaio Corrêa, que também alcançou na competição a mesma sequência de jogos sem perder, e assume o posto de maior sequência invicta do torneio em 2023.

Maior sequência invicta da história da Série B

O time que ficou mais tempo invicto na segundona foi o Cruzeiro, em 2022. Quando passou 15 jogos sem saber o que era uma derrota.

Pode garantir o acesso

Caso vença o Ceará, o Verdão garante o acesso. Se empatar, o Juventude chega a 63 pontos e a situação passa a depender dos resultados de Vila Nova (o 4º colocado, com 61 pontos) e do Atlético-GO (que está na 5ª posição, também com 61 pontos). O Vila enfrenta o ABC, time já rebaixado. Já o Dragão pega o Guarani-SP, que não briga por mais nada na competição e vem de sete jogos sem vencer.

*Sob supervisão de Vladimir Marques