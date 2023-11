Com contrato com o Ceará até 2024, Geovane deixa o Paysandu após empréstimo e aguarda destino

O volante Geovane, emprestado pelo Ceará ao Paysandu, se despediu na última segunda-feira (20) da equipe paraense. O jogador de 24 anos tem contrato com o Ceará até o fim de 2024 e ainda tem futuro indefinido no Vovô.

“Hoje me despeço do clube, de cabeça erguida, honrei e me entreguei o máximo dentro de campo. Fiz amigos e com certeza fui muito feliz. O objetivo era recolocar esse clube de volta para Série B e para honra e gloria de DEUS conseguimos”, disse no Instagram.

Com a camisa do Paysandu, foram 28 partidas disputadas, entre Campeonato Paraense, Copa do Brasil e Série C do Brasileirão. Geovane fez parte do elenco do Paysandu que conquistou o acesso à Série B do Brasileirão.

Já com a camisa do time profissional do Ceará, Geovane soma 45 partidas, com um gol marcado. Após o término da Série B, a diretoria e o departamento de futebol do Vovô irão avaliar o elenco e definir quais jogadores serão aproveitados em 2024.