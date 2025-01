Promessas da base para ficar de olho: confira a seleção dos times cearenses na Copinha 2025

A Copa São Paulo de Futebol Júnior terminou no último sábado (25), com o título do São Paulo, de virada, em cima do rival Corinthians, por 3 a 2. Apesar dos clubes cearenses não terem ido tão longe, alguns jogadores tiveram destaque e o Diário do Nordeste trouxe a seleção dos times cearenses na competição.

SELEÇÃO DA COPINHA:

Goleiro - Luizão (2004) - Fortaleza

- Luizão (2004) - Fortaleza Lateral direito - Natan (2007) - Ferroviário

- Natan (2007) - Ferroviário Zagueiro - Gustavo Mancha (2004) - Fortaleza

- Gustavo Mancha (2004) - Fortaleza Zagueiro - Rafael (2005) - Floresta

- Rafael (2005) - Floresta Lateral esquerdo - Arthur (2006) - Fortaleza

- Arthur (2006) - Fortaleza Volante - Cléber (2004) - Tirol

- Cléber (2004) - Tirol Segundo volante - Fabrício (2004) - Ceará

- Fabrício (2004) - Ceará Meia - Diotti (2005) - Ferroviário

- Diotti (2005) - Ferroviário Ponta esquerda - Landerson (2006) - Fortaleza

- Landerson (2006) - Fortaleza Centroavante - Kauê Canela (2004) - Fortaleza

- Kauê Canela (2004) - Fortaleza Ponta direita - Zé Neto (2005) - Ceará

Treinador: Alison Henry (Ceará)

Esquema: 4-3-3

Critérios de escolha: Desempenho individual, impacto no contexto do time e ter pelo menos um atleta de cada clube.

Veja também Jogada Fortaleza acerta compra de Kauê Canela e leva atacante para pré-temporada nos EUA Jogada Ceará utilizará seis atletas da Copinha no elenco profissional em 2025; veja lista Jogada De virada, São Paulo vence Corinthians e é pentacampeão da Copinha

COMO FOI A COMPETIÇÃO?

Assim como em 2024, os representantes cearenses não conseguiram avançar sequer para as oitavas de final da Copinha. Diferente do que havia acontecido em 2023 com as ótimas campanhas de Fortaleza e Floresta, chegando às quartas de final.

Dessa vez, com 5 representantes pela primeira vez na história, Floresta, Ferroviário e Tirol caíram na fase de grupos, enquanto Ceará e Fortaleza sucumbiram na terceira fase para Vasco e Ituano, respectivamente, ambos por 3 a 2.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto