Presidente do Fortaleza detalha carga de ingresso destinada para Flamengo na Arena Castelão

O Fortaleza enfrenta o Flamengo na próxima quarta-feira (28), às 19h, na Arena Castelão, pela Série A. Com mando favorável, o clube optou por ceder dois setores do estádio para a torcida rubro-negra: Superior Norte e Inferior Norte. O presidente Marcelo Paz explicou a decisão sobre os ingressos.

“Se a torcida do Flamengo fica só na parte de cima, a de baixo não pode ter ninguém, e aí você deixa de vender aproximadamente 5 mil ingressos. Se a torcida do Flamengo fica só embaixo, a parte de cima não pode ter ninguém, você deixa de vender 10 mil ingressos. Como a gente sabe que a torcida do Flamengo tem presença, vem para o estádio, paga um valor pelo ingresso, era mais inteligente utilizar os dois espaços. Optamos por isso”, disse o dirigente em coletiva nesta quinta-feira (22).

Após o início das vendas, a torcida do Flamengo já esgotou a carga da Inferior Norte. Paz ressaltou que a capacidade do Castelão na partida será 61.676, com 15 mil destinados aos flamenguistas e mais de 45 mil aos leoninos.

“A capacidade do estádio é de 63.900, tem o isolamento de 2.228 lugares feito pelo Polícia Militar, a capacidade para o jogo é 61.676. Considerando 15 mil para a torcida do Flamengo, vamos ter mais de 45 mil para o torcedor do Fortaleza, não vai faltar lugar, considerando que a média do torcedor na Série A é de 29.900, tem mais de 45 mil lugares à disposição. Naquele setor, a média de ocupação no Superior Norte é 1.475, e no Inferior Norte é de 3.101. Porque a gente com média baixa no setor ia fechar o setor. Acho que isso justifica essa decisão. Sempre vamos tratar bem os visitantes, porque quando jogamos fora queremos que nossa torcida seja bem tratada”, afirmou o presidente.

Os ingressos destinados para a torcida do Flamengo custam R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia). No caso leonino, o mais barato é a partir de R$ 20 (meia). Uma parte dos setores também possui desconto para os sócios-torcedores.

Valores dos ingressos de Fortaleza x Flamengo

Superior Sul: R$ 150,00 / R$ 75,00

Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 50,00 / R$ 25,00

Inferior Sul: R$ 150,00 / R$ 75,00

Inferior Sul (sócio acompanhante): R$ 40,00 / R$ 20,00

Superior Central: R$ 70,00 / R$ 35,00

Bossa Nova: R$ 100,00 / R$ 50,00

Especial: R$ 90,00 / R$ 45,00

Premium: R$ 200,00 / R$ 100,00

Inferior Norte (visitante): R$ 150,00 / R$ 75,00

Superior Norte (visitante): R$ 150,00 / R$ 75,00

(*) Planos Leão da Galera e Recarga com 100% de desconto no ingresso

Onde comprar os ingressos?

Bilheteria virtual ( clique aqui )

) Lojas Leão 1918

Loja Arena Leão (Aldeota)

Loja Arena Leão (Benfica)

Loja Tricolaço (Aldeota)

Loja Tricolaço (Bezerra)

Loja Tricolaço (Centro).

