Marcelo Paz reforça confiança em Vojvoda e afirma: 'deu tudo que o torcedor queria'

Depois do Fortaleza amargar três resultados negativos na Série A do Campeonato Brasileiro, o Presidente Marcelo Paz veio á público responder perguntas da imprensa nesta quinta-feira (22).

Muito questionado sobre o assédio de outros clubes no treinador Juan Pablo Vojvoda, o dirigente manteve a palavra no desejo de renovar com o argentino.

“Ele nunca trouxe nada sobre propostas pra gente. Se ele recebe, só venho saber depois. E posso dizer que ele recebeu propostas boas e grandes lá de fora que ele não quis nem ouvir em respeito ao clube. Ele sabe que eu quero que ele fique e dentro de alguns dias vamos conversar sobre isso”, afirma.

Ainda sobre o comandante, Paz foi muito incisivo ao relembrar todos os feitos de Vojvoda durante os 500 dias que esteve á frente do Fortaleza e que esse foi um dos motivos para manter o treinador no cargo.

“A comissão técnica entregou até aqui todos os objetivos desde que chegou. Todos! O Cearense de 2021, semifinal de Copa do Brasil, 4º lugar no Brasileiro, oitavas de Libertadores, Copa do Nordeste invicto, Cearense invicto. Não quer dizer que não haja cobrança, mas foram 500 dias em que o vojvoda entregou tudo que o torcedor queria”, ressalta.

Legenda: Presidente concedeu coletiva no dia da reapresentação do elenco Foto: Marta Negreiros / SVM

O próximo compromisso do Leão é contra o Flamengo. O time carioca vem á capital cearense sem peças importantes como Arrascaeta, Pedro, Éverton Ribeiro, Marinho, Cebolinha, Vidal, Pulgar e Varela. O presidente admite a dificuldade da partida, mas afirma manter o foco na vitória e pede apoio da torcida.

“O Flamengo é a equipe mais poderosa da América do Sul (…) esses desfalques eu acho bom, né? Melhor pegar o Flamengo sem esses nomes, mas continua sendo o Flamengo. Perdeu contra o Fluminense no clássico, mas vinha de uma sequência de 19 jogos sem perder e um time dessa magnitude não quer perder duas seguidas. Mas nós temos nosso objetivo aqui e nossa vontade, força e desejo de voltar a vencer (…) ganhamos deles no primeiro turno, queremos ganhar agora também e precisamos do apoio do torcedor para isso”

