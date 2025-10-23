Presidente do Ferroviário espera clube apaziguado após eleições e forte no Estadual 2026

O presidente do Ferroviário, Aderson Maia Júnior esteve no conselho técnico para acompanhar o sorteio dos grupos do Campeonato Cearense de 2026.

Ele não deixou de responder sobre temas polêmicos como a eleição do clube, que está suspensa pela justiça e pelo processo da SAF, alvo de contestação por parte de uma das chapas que concorrem à eleição do Ferroviário.

"Seria um bom momento, dessa forma democrática, pela 1ª vez na história ter duas chapas. É sinal de que o clube não está terra arrasada como estão plantando. Espero que estas divergências sejam só na eleição, e depois o clube se una, e busquem um Ferroviário mais forte. Tanto uma chapa quanto a outra tem pessoas de bem que querem o melhor para o Ferroviário. Até antes do final do ano esteja tudo definido essa questão da SAF do Ferroviário e efetivada", disse ele.

Duas chapas concorrem à presidência do Ferroviário. A Frente Ampla, formada pela chapa "Futuro, Orgulho e Tradição", é de oposição, liderada pelo ex-presidente Newton Filho. A outra chapa é "Amor e Lealdade", liderada por Rodger Raniery, que se coloca como um grupo independente.

A votação está marcada para o mês de novembro, mas uma das chapas solicitou na justiça a suspensão temporária do processo eleitoral até que o clube Dsponibilize a lista completa de sócios e dos documentos de transferência de títulos patrimoniais, nos termos do Estatuto Social e o restabelecimento da igualdade de condições entre todas as candidaturas.

Forte em 2026?

Em seguida, Aderson Maia Júnior diz ter esperança em um Ferroviario mais competitivo em 2026. Este ano, o clube fez boas campanhas no Estadual e Copa do Nordeste, mas foi eliminado na 2ª Fase da Série D do Brasileiro.

"Essa reformulação que o Ferroviário vai passar sendo SAF, o clube vai ter mais força e competitividade. Nós tentamos nos últimos anos, o poderio financeiro de Ceará e Fortaleza, na Série A, ficam muito acima dos demais clubes. Esse título estadual é muito almejado pela torcida do Ferroviário, 30 anos se passaram, e a torcida que já teve um bi-campeonato brasileiro, quer o Cearense, pois tem um carinho especial pelo 'Manjadinho'.