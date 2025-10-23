Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Presidente do Ferroviário espera clube apaziguado após eleições e forte no Estadual 2026

Tubarão da Barra está passando por momento turbulento fora de campo

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 22:33)
Jogada
Legenda: O presidente do Ferroviário, Aderson Maia Júnior esteve no conselho técnico para acompanhar o sorteio dos grupos do Campeonato Cearense de 2026.
Foto: KID JUNIOR / SVM

O presidente do Ferroviário, Aderson Maia Júnior esteve no conselho técnico para acompanhar o sorteio dos grupos do Campeonato Cearense de 2026.

Ele não deixou de responder sobre temas polêmicos como a eleição do clube, que está suspensa pela justiça e pelo processo da SAF, alvo de contestação por parte de uma das chapas que concorrem à eleição do Ferroviário.

"Seria um bom momento, dessa forma democrática, pela 1ª vez na história ter duas chapas. É sinal de que o clube não está terra arrasada como estão plantando. Espero que estas divergências sejam só na eleição, e depois o clube se una, e busquem um Ferroviário mais forte. Tanto uma chapa quanto a outra tem pessoas de bem que querem o melhor para o Ferroviário. Até antes do final do ano esteja tudo definido essa questão da SAF do Ferroviário e efetivada", disse ele.

Duas chapas concorrem à presidência do Ferroviário. A Frente Ampla, formada pela chapa "Futuro, Orgulho e Tradição", é de oposição, liderada pelo ex-presidente Newton Filho. A outra chapa é "Amor e Lealdade", liderada por Rodger Raniery, que se coloca como um grupo independente. 

A votação está marcada para o mês de novembro, mas uma das chapas solicitou na justiça a suspensão temporária do processo eleitoral até que o clube Dsponibilize a lista completa de sócios e dos documentos de transferência de títulos patrimoniais, nos termos do Estatuto Social e o restabelecimento da igualdade de condições entre todas as candidaturas.

Forte em 2026?

Em seguida,  Aderson Maia Júnior diz ter esperança em um Ferroviario mais competitivo em 2026. Este ano, o clube fez boas campanhas no Estadual e Copa do Nordeste, mas foi eliminado na 2ª Fase da Série D do Brasileiro.

"Essa reformulação que o Ferroviário vai passar sendo SAF, o clube vai ter mais força e competitividade. Nós tentamos nos últimos anos, o poderio financeiro de Ceará e Fortaleza, na Série A, ficam muito acima dos demais clubes. Esse título estadual é muito almejado pela torcida do Ferroviário, 30 anos se passaram, e a torcida que já teve um bi-campeonato brasileiro, quer o Cearense, pois tem um carinho especial pelo 'Manjadinho'.

 

Assuntos Relacionados

Jogada

Presidente do Ferroviário espera clube apaziguado após eleições e forte no Estadual 2026

Tubarão da Barra está passando por momento turbulento fora de campo

Vladimir Marques Há 1 hora
jogadores de basquete

Jogada

Fortaleza BC começa bem, mas é superado pelo Flamengo no NBB

Equipes se enfrentaram no Maracanãzinho

Crisneive Silveira Há 2 horas

Jogada

Futsal: TV Diário e Jogada transmitem jogo de volta das quartas do Brasileiro entre Ceará e Traipu

Partida acontece nesta sexta-feira (24)

Redação Há 2 horas
homens sentados e em pé

Jogada

Ex-presidentes se unem a Marcelo Paz e Rolim Machado em momento decisivo do Fortaleza

Tricolor do Pici luta para escapar da zona de rebaixamento

Redação 23 de Outubro de 2025
dirigente

Jogada

Diretor do Fortaleza mira novo título estadual e projeta reação na Série A: 'Perfeitamente viável'

Sérgio Papellin representou o clube no Conselho Técnico do Cearense realizado nesta quinta-feira (23)

Crisneive Silveira 23 de Outubro de 2025

Jogada

Haroldo Martins sobre permanência do Ceará na Série A: 'Esperamos conquistar o mais rápido possível'

O CEO de futebol do Ceará também comentou sobre o Vozão no Campeonato Cearense de 2026

Vladimir Marques 23 de Outubro de 2025