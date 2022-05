Presidente do Ceará critica ida de jogadores a show de Safadão após derrota: "algo a se repudiar"

O presidente Robinson de Castro, do Ceará, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (2) no CT Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu. O mandatário criticou e repudiou a ida dos atletas Garota Vip após a derrota contra o RB Bragantino no último sábado (30) e, ao lado do médico Daniel Gomes, detalhou a situação do departamento médico.

"É algo a se repudiar. Não era momento. Amanhã tem jogo. O correto era descansar para a partida. O correto era não se expor após uma derrota. Existe uma irritação do torcedor muito grande com o clube, com a instituição, com a gestão, com os atletas. Acaba expondo todo mundo, algum colega que não está naquela situação. Temos que evitar pressão em cima dos que vão à campo. O momento é de dar exemplo, de renúncia. Quem quer chegar longe, tem que renunciar. Ninguém é campeão sem renúncia", comentou o dirigente.

"O Ceará tem feito um investimento muito grande em voo fretado para que os atletas possam descansar após os jogos. Eles exigem de mim esse tipo de logística, e eu coloquei que é contrasenso exigir isso e não descansar após o jogo. Isso, a gente tenta dar o melhor, dar todas as condições, mesmo o frete de avião um valor absurdo. Estamos gastando em torno de 1,2 milhão por cada voo fretado", completou.

Veja vídeo dos atletas do Ceará no Garota Vip