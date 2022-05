Dorival Júnior avalia necessidade de reforços e projeta La Guaira: “buscarmos um equilíbrio”

O Ceará volta a campo na terça-feira (3) contra o La Guaira, na Venezuela, pela Sul-Americana. Após a derrota para o Bragantino pela Série A, o Vovô deve virar a chave para a nova partida na Arena Castelão. O técnico Dorival Júnior disse para o time buscar o equilíbrio.

"É buscamos um equilíbrio dentro da partida, que nós corramos o menor número de risco possível. Acho que a equipe está no caminho. Independente desses dois resultados negativos (Botafogo e Bragantino), eu estou feliz com o que estou vendo. A equipe está dando respostas positivas. E eu não tenho dúvidas de que iremos melhorar nossa performance dentro de casa”, disse o treinador.

Com muitas baixas por conta do departamento médico, a comissão técnica tenta soluções internas, até com uso da base. Dorival ressaltou que o clube segue atento ao mercado, mas também irá conceder novas oportunidades para as joias alvinegras, integradas ao elenco principal do Ceará.

"Todas as equipes estão com baixas, isso não é algo particular nosso. Nós estamos conversando internamente e acho que tudo vai acontecer no momento adequado. Estamos longes da janela e temos de ter muita atenção com os que estão aqui. Nós trouxemos cinco da base que estarão integrados com o grupo, irão começar a preparação e, quem sabe, possam ser essa solução. Mas sempre estamos atentos ao mercado e, em momento adequado, acontecerão", afirmou.

No Ceará, Dorival Júnior soma sete partidas, com cinco vitórias e duas derrotas. A equipe tem aproveitamento de 71,4%, disputando três competições: Série A, Sul-Americana e Copa do Brasil.

Veja outros pontos da coletiva

João Victor

"O João é um garoto que nós temos de ter muito cuidado, é um menino com alguns traços diferentes, mas temos de tê-lo como um jogador que busca desenvolvimento. Não posso soltá-lo do dia para a noite porque acho que estaria precipitando uma situação. É um garoto muito jovem, promissor, que tem muitas qualidades e eu não tenho dúvida que será muito importante".