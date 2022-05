Atletas do Ceará vão ao Garota VIP após derrota; parte da torcida critica

Uma parte do elenco do Ceará compareceu ao evento Garota Vip Fortaleza, do cantor Wesley Safadão, neste sábado (30), na Arena Castelão. O show ocorreu horas depois da derrota do clube para o RB Bragantino, no mesmo estádio. Alguns torcedores reprovaram a atitude dos jogadores e foram às redes sociais reclamar.

Em imagens compartilhadas nas redes sociais, os atletas Vina, Iury Castilho, Richard e Michel Macedo foram vistos.

O festival ocorreu no estacionamento do Castelão e reuniu atrações do forró e sertanejo. O encerramento foi apenas na manhã deste domingo (1º). Segundo a agenda oficial do clube, a reapresentação do plantel estava marcado para 10h. A assessoria de comunicação alvinegra informou, no entanto, que a atividade foi reagendada.

Na tabela do Brasileirão, o Ceará soma uma vitória e duas derrotas, ocupando a 15ª posição na classificação, com três pontos. O Vovô ainda disputa a Copa Sul-Americana, em que é líder do grupo com 100% de aproveitamento, e a 3ª fase da Copa do Brasil.

Vale ressaltar que, em novembro de 2021, atletas do Fortaleza marcaram presença na "Farofa da Gkay", festa que ocorreu em um hotel da capital cearense, em comemoração ao aniversário da digital influencer Gessica Kayane.

