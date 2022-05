Saiba a previsão para que os jogadores do Ceará que estão lesionados fiquem à disposição

Nesta segunda-feira (2), o presidente do Ceará, Robinson de Castro, concedeu entrevista coletiva ao lado do dr. Daniel Gomes, médico do clube. Na ocasião, o médico detalhou a situação de todos os jogadores que estão lesionados, com prazos para retorno de cada um.

Antes da explicação técnica de Daniel Gomes, o presidente Robinson de Castro falou que o número de lesões neste ano está, de fato, muito elevado.

"Com relação ao departamento médico, sempre ficam algumas verdades e algumas inverdades no ar. Com relação ao número de lesões esse ano, realmente está fora do normal, está fora da curva. Corrigimos alguns processos internos, com trocas de pessoas e estamos no alinhamento disso tudo", afirmou.

Dois jogadores já estão fora do DM e estão à disposição de Dorival Junior: Dentinho, que foi relacionado no jogo anterior, e Zé Roberto, que também não está mais no DM, inclusive podendo ser relacionado para o jogo contra o Deportivo La Guaira, nesta terça-feira (3).

A SITUAÇÃO DE JOGADORES DO CEARÁ QUE ESTÃO LESIONADOS, SEGUNDO DANIEL GOMES

LUIZ OTÁVIO, RICHARDSON E LÉO RAFAEL

"Está com 2 semanas que ele (Luiz Otávio) saiu lesionado, no jogo contra o Botafogo. Léo Rafael e Richardson também se machucaram na mesma partida. Eles saíram numa semana que tivemos 3 jogos em 8 dias. A previsão deles era algo em torno de 3 semanas, inicialmente. Ela (previsão) pode ser um pouco antecipada ou adiada. Todos eles vão passar por avaliação de imagem amanhã (terça-feira) e possivelmente algum deles já comece a ser liberado para parte de transição".

FERNANDO SOBRAL

"Teve um assunto polêmico alguns dias atrás, mas a gente deixa bem claro. No 1º tempo contra o Palmeiras, no dia 9 de abril, sentiu desconforto na região lombar. No começo do 2º tempo, foi substituído. No dia seguinte, se apresentou com dor. É comum os atletas terem dores pós-partida. Como qualquer outra efermidade, a gente fez ressonância, que mostrou que ele tem uma sobrecarga na região lombar, que não é de agora. Pedimos uma tomografia, que melhor vê esse tipo de fratura, e foi confirmado. Pedimos opinião de um colega especialista naquela região. Ele concordou com o tratamento. E o prazo inicial foi de 6 semanas. Ele completou agora 3 semanas, e tem um prazo a cumprir, para consolidar a fratura. Não tem o que ser feito para avançar nesse tempo. Ele está com todo o cuidado para não agravar essa fratura, mas temos que respeitar o prazo de mais 3 semanas"

MATHEUS PEIXOTO

"Quando ele foi contratado, a gente sabia que ele tava vindo de uma entorse mais grave. Ele já tava no Brasil, sendo acompanhado por um médico ma bahia. Tivemos as imagens, avaliamos no DM, e informamos algo em torno de 6 semanas desde a lesão, já tinha 2, então eram mais 4. Esse tipo de entorse, precisa de um tempo de cicatrização. Essa entorse gera edema, inflamação, e quando a gente expõe o atleta a treino, a gente vê quanto ele vai suportar. Colocamos ele em campo, vinha treinando, e teve uma nova entorse no tornozelo. A gente teve que frear a recuperação. Ele passou mais uma semana no DM, e essa semana ele deve voltar para a transição, cumprir o treino e aprimoramento físico também, que a gente calcula algo em torno de 3 semanas para ele estar disponível".

BUIÚ E JAEL

"São atletas que estão há mais tempo no DM. O Buiu, com 6 meses de lesão. Foi feita cirurgia no joelho. Ele está na parte de preparação física, recebendo condicionamento físico. Não está mais exclusivamente no DM. O outro atleta é o Jael, que está completando 5 meses de pós-operatório. Sofreu uma lesão completa de tendão de aquiles, foi operado e o prazo era de 6 meses. Agora que está completando 5 e vamos entregar totalmente à preparação física. Previsão de pelo menos mais 1 mês".