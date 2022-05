Adversário do Ceará, La Guaira não vence há oito jogos na temporada 2022

Próximo adversário do Ceará na Copa Sul-Americana, o La Guaira, da Venezuela, enfrenta um jejum de oito partidas sem vitória na temporada de 2022. No intervalo são quatro derrotas e quatro vitórias.

Os jogos envolvem a competição internacional e o Campeonato Venezuelano. Com a sequência negativa, o time perdeu a liderança do torneio nacional, caindo para a 3ª colocação, com 53,3% de aproveitamento.

A última vitória da equipe foi no dia 23 de março, quando bateu o Zulia por 2x0 pela 1ª divisão do país. Na Sula, empatou com General Caballero-PAR (1x1) e perdeu para Ceará (0x2) e Independiente-ARG (2x0).

Sequência sem vitórias do La Guaira em 2022

01.04 - La Guaira 1x1 Estudiantes de Merida | Campeonato Venezuelano

06.04 - General Caballero 1x1 La Guaira | Sul-Americana

09.04 - Caracas 3x2 La Guaira | Campeonato Venezuelano

12.04 - La Guaira 0x2 Ceará| Campeonato Venezuelano

16.04 - La Guaira 2x3 Deportivo Lara | Campeonato Venezuelano

21.04 - La Guaira 3x3 Aragua | Campeonato Venezuelano

26.04 - La Guaira 0x2 Independiente | Sul-Americana

29.04 - Deportivo Táchira 3x3 La Guaira | Campeonato Venezuelano