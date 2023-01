Presidente do Ceará é ameaçado em cântico de parte da torcida após derrota para Ferroviário

Torcedores do Ceará ameaçam o presidente do clube, Robinson de Castro, por derrota do time na Fase de Grupos da Copa do Nordeste. Em vídeo publicado nas redes sociais, ainda durante a partida realizada no Estádio Presidente Vargas, neste domingo (22), alguns alvinegros xingam o dirigente e pedem a renúncia dele. Caso contrário, ele "vai morrer."

O vídeo tem 13 segundos e foi gravado na arquibancada do PV, ainda durante a partida. No áudio das imagens, parte dos torcedores grita: "Robinson de Castro, vai se f****. Ou renuncia ou vai morrer!"

É possível ver os jogadores dos dois times, Ceará e Ferroviário, ainda em campo. O Peixe derrotou o Vovô por 3 a 0. Robinson de Castro tem sido alvo de fortes críticas desde a reta final da Série A do Campeonato Brasileiro de 2022. O Ceará acabou rebaixado para a Série B. Desde então, a torcida intensificou o pedido por renúncia do presidente do clube.