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Presidente da CBF revela apartamento no Ceará e prática de kitesurf: 'vinha velejar aqui'

Samir Xaud marcava presença no Cumbuco e Cauípe

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 12:12)
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O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, revelou que tem um hobby especial no Estado do Ceará: a prática do kitesuf. O dirigente pontuou que tem até um apartamento no Estado e sempre viajou para a região devido ao esporte, velejando na praia do Cumbuco e na Lagoa do Cauípe.

"O Ceará é especial no meu coração, para minha família, Tenho um apartamento aqui e, antes de assumir a CBF, sempre que tinha tempo, eu vinha velejar aqui, no Cumbuco, Lagoa do Cauípe, então tenho uma ligação muito especial com o Estado do Ceará", afirmou.

Vale ressaltar que o litoral cearense é reconhecido mundialmente como a meca do kite, sendo palco de muitos eventos internacionais. A modalidade movimenta a economia da região e sempre atrai muitos turistas.

A declaração ocorreu durante participação do dirigente no FutPro Expo 2026, evento realizado no Centro de Eventos, em Fortaleza/CE, com o intuito de promover debates sobre o cenário esportivo nacional.

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