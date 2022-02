Prazo de inscrição de novos jogadores para o Campeonato Cearense termina na sexta-feira

O prazo para inscrição de atletas que vão poder disputar o Campeonato Cearense 2022 se encerra na próxima sexta-feira, dia 11 de fevereiro. Caso planejem garantir força máxima numa possível final, Ceará e Fortaleza, que ainda não estrearam na competição, vão precisar correr para incrementar o plantel da temporada. Para todas as competições, a janela de transferências do futebol brasileiro termina dia 12 de abril. Haverá uma outra entre 18 de julho e 15 de agosto.

Rivais e maiores times do estado, Leão e Vovô entram na competição apenas nas quartas de final. A fase tem início marcado para 22 de fevereiro. Pelo Tricolor, a torcida poderá contar com Renato Kayser, já que o empresário dele vem à capital cearense acertar o salário do jogador ainda nesta segunda-feira. Pelo lado do Ceará, o clube ainda busca um atacante, mas não há expectativa de chegada de reforços para o estadual.

O artigo 6º do Regulamento Específico do Campeonato Cearense informa que somente atletas registrados na DRT/CBF, com os nomes publicados no BID até o último dia útil que anteceder a partida, poderão participar do torneio. Ainda de acordo com parágrafo único do mesmo artigo: "Contratos de novos atletas para a utilização no Campeonato poderão ser registrados até o dia 11/02/2022. O documento foi publicado pela Federação Cearense de Futebol (FCF).

