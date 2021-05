Pouco inspirado, Ceará empata em 0 a 0 com o Arsenal de Sarandí no Castelão pela Sul-Americana

O Ceará só empatou em 0 a 0 com o Arsenal de Sarandí, da Argentina, no Castelão, pela 4ª rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. O Vovô fez uma partida pouco inspirada, criando poucas chances, com em bola no travessão com Lima e não conseguiu superar a meta do goleiro Medina.

Com o empate, o Alvinegro chegar a 6 pontos e continuará líder do Grupo C caso o Bolívar não vença o Jorge Wiltermann hoje em La Paz no jogo das 21h30.

O próximo duelo do Vozão pela Sul-Americana será diante do Bolívar, na quinta-feira, às 19h15, também no Castelão. Pelo Campeonato Cearense, o Ceará volta a jogar no sábado, contra o Fortaleza, às 16 horas, pela 6ª rodada da 2ª Fase.

Abaixo

A exibição alvinegra foi abaixo da esperada. Com um time visivelmente sentindo o desgaste físico e com a confiança abalada após a perda do título da Copa do Nordeste no último sábado, o Ceará demorou para entrar no jogo.

E o experiente time argentino foi tomando as rédeas da partida, sendo perigoso em duas tentativas seguidas de Alan Ruiz.

O Ceará só foi melhorar no jogo depois dos 20 minutos, quando Vina passou a aparecer mais, tabelando e buscando o jogo, sempre como melhor passador do time.

Mas se Vina estava bem, os demais estavam abaixo, como Mendoza, que perdeu uma chance incrível chutando em cima de Medina, e errando passes demais.

Legenda: O volante Charles fazia um boa partida, quando se machucou com dores na coxa Foto: KID JUNIOR

No 2º tempo, o Alvinegro deixou de lado a postura mais precavida, para atacar mais. E embora tenha ficado mais com a bola, as chances foram raras, como a finalização de Lima na trave, outra dele para defesa de Medina e a última, com Gabriel Dias parando no goleiro.

Já sentindo o cansaço, o Ceará quase sofreu um gol no fim, em cabeçada de Albertengo aos 46 minutos do 2º tempo, mas Richard fez uma grande defesa para evitar o gol.

O Vovô ainda tentou a vitória até os 50 minutos, mas faltou força para buscar o resultado.

FICHA TÉCNICA

Competição: Copa Sul-Americana - 4ª rodada

Data: 12/05/2021

Horário: 19h15

Local: Arena Castelão - Fortaleza (CE)

Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Ceará 0

Richard; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco;

Charles (Marlon), Oliveira, Vina (Fernando Sobral) e Lima (Jorginho); Mendoza (Yony González) e Felipe Vizeu (Cléber). Técnico: Guto Ferreira

Arsenal de Sarandí-ARG 0

Medina; Benavídez, Carabajal, Suso e Papa; Andrada, Antilef (Picco), Soraire (Farioli), Nicolás Castro (Luna) e Alan Ruiz (Albertengo); Candia (Miracco).

Técnico: Sergio Rondina