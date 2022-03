Portugal x Turquia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A seleção de Portugal entra em campo nesta quinta-feira (24), às 16h45 (horário de Brasília), contra a Turquia, pelos playoffs da repescagem das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo do Catar. O duelo acontece no Estádio do Dragão, em Porto (POR).

O vencedor do confronto garante vaga na fase decisiva da repescagem e enfrenta o vencedor de Itália x Macedônia do Norte.

Palpite para o jogo

inter@

Ficha técnica | Portugal x Turquia

Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)

Data: 24/03/2022 (quinta-feira)

Horário: 16h45 (de Brasília)

Árbitro: Daniel Siebert (ALE)

Transmissão: TNT e Estádio TNT Sports

Prováveis escalações

Portugal: Rui Patrício; Dalot, José Fonte, Djaló e Raphaël Guerreiro; Bernardo Silva, Vitinha, João Moutinho e Diogo Jota; Cristiano Ronaldo e João Félix. Técnico: Fernando Santos.

Turquia: Çakir; Çelik, Demiral, Söyüncü e Erkin; Kökçü, Özdemir, Ömür, Çalhanoğlu e Aktürkoğlu; Yilmaz. Técnico: Stefan Kuntz.