Por mau tempo, oitavas do surfe feminino nos Jogos Olímpicos são canceladas novamente

A rodada do surfe feminino das Olimpíadas de Paris foi cancelada mais uma vez. As baterias não puderam ser disputadas por causa das más condições para a prática do esporte no mar de Teahupo'o, no Taiti. A informação é do Comitê Olímpico Internacional (COI).

O Brasil é representado por Tati Weston-Webb, que enfrentaria a americana Caitlin Simmers, além de Luana Silva e Tainá Hinckel, que fariam duelo brasileiro na disputa por vaga na fase seguinte. O trio disputaria as oitavas de final da competição. Ainda não há previsão de novas datas.

Fernando Aguerre, presidente da Federação Internacional de Surfe, explicou ao Olympics.com que o mar está "muito instável", por causa da mudança de tempo. Ele explicou que uma nova avaliação será feita para definir o calendário das provas e reafirmou que, nesta quarta-feira (31), não haverá nenhuma competição.