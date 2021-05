Por indicação de Vojvoda, Fortaleza contrata preparador físico da Seleção Peruana

O técnico Juan Pablo Vojvoda indicou e o Fortaleza já contratou o profissional que será o responsável pela preparação física na comissão técnica do treinador argentino no Tricolor. Trata-se de Adrián Vaccarini, que estava na Seleção Peruana de Futebol.

O profissional está resolvendo pendências pessoais e deverá desembarcar na capital cearense nos próximos dias,. Inclusive, já acertou a saída do Peru.

"Deixo a Seleção do Peru porque há muito tempo queria voltar a trabalhar no dia-a-dia, em competição permanente. É uma decisão de mudar, não acho que seja pelo crescimento, porque a Selecção Nacional é importante, é uma mudança", disse o profissional em entrevista à Rádio RPP Notícias, do Peru.

Adrián Vaccarini estava trabalhando na Seleção do Peru desde a chegada do técnico Ricardo Gareca, comandante da esquadra nacional.