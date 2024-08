Pikachu marca gol da vitória do Fortaleza e comemora: 'A eficiência fez a diferença'

O meia Yago Pikachu foi o herói da vitória do Fortaleza com o gol marcado diante do Corinthians, na tarde deste domingo (25), no Castelão. Ele destacou a eficiência da equipe para vencer, aproveitando uma das poucas chances de gol que teve.

"A eficiência fez a diferença, chegamos uma ou duas vezes com perigo e colocamos a bola para dentro do gol", disse ele.

Pikachu analisou o jogo diante do Corinthians, com um primeuro tempo sem chances e um segundo mais aberto.

"Sabemos a dificuldade do jogo. Sabemos que cada jogo é diferente. Jogo bem equilibrado, primeiro tempo bem disputado, ninguém teve chance clara. No segundo tempo, as duas equipes buscaram o gol, porque eles têm um objetivo e nós de chegar na parte de cima da tabela".

Cem mil pessoas

Por fim, o jogador leonino comemorou o públicos nos dois últimos jogos do Leão no Castelão, com 100 mil pessoas no total. Contra o Rosario Central pela Sul-Americana foram 50.135, enquanto contra o Timão foram 51.297.

"Feliz pela semana, praticamente 100 mil pessoas nos dois jogos, valorizar a entrega de todo mundo pela partida de hoje".