Torcida do Fortaleza faz mosaicos contra a violência à mulher; Veja imagens

A torcida do Fortaleza fez belos mosaicos na entrada da equipe antes da partida contra o Corinthians, neste domingo (25), pela 24ª rodada da Série A. O primeiro mosaico, de papel exibia os dizeres: "Solte sua Voz". Em seguida, um mosaico 3d, contendo a frase: "Vire o jogo, contra a violência. #EuLigo #disque180".

Torcida do Fortaleza faz mosaicos contra a violência à mulher; Veja vídeo



📹Ismael Soares / SVM pic.twitter.com/Z5yIhWeqkM — Jogada (@diariojogada) August 25, 2024

Campanha #EuLigo

Esta ação chama a atenção para a luta contra a violência feminina, além de mobilizar uma audiência tradicionalmente masculina sobre a importância de denunciar e combater esse tipo de agressão. A proposta da campanha #EuLigo é destacar a importância do telefone 180 para registro de ocorrências que ameacem a integridade das mulheres.

A campanha foi idealizada pelo Governo do Ceará, por meio da Secretaria das Mulheres, em parceria com o Ministério das Mulheres, com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e com a Federação Cearense de Futebol (FCF) em ação do Agosto Lilás com a campanha #EuLigo, na Arena Castelão.

A mesma ação acontecerá na partida entre Ceará x Novorizontino, pela Série B, nesta segunda-feira, às 21h.

Patch e número de João Ricardo

Além dos mosaicos, outras ações alusivas ao tema foram realizadas pelo Fortaleza. O goleiro João Ricardo, entrou em campo contra o Corinthians com a numeração 180, número do disk denúncia, em referência a campanha de Combate à Violência Contra a Mulher, em partida pelo Brasileirão.

A outra ação foi nos uniformes de Fortaleza e Corinthians, que entraram em campo logo mais com o patch do Feminicidio Zero! O adereço também faz parte da campanha #EuLigo.