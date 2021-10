Perfil do Bahia ironiza Ceará após empate: “A gente queria jogar, eles não”

O perfil oficial do Esporte Clube Bahia, no Twitter, ironizou o Ceará após empate na Arena Fonte Nova na última quarta-feira (27). Em postagem na rede social, a entidade criticou o anti-jogo dos alvinegros no duelo.

“A gente queria jogar, eles não… Seguimos e depois de amanhã já tem batalha crucial, às 19h15, no interior gaúcho. Avante, Esquadrão!”

🇱🇺 A gente queria jogar, eles não... Seguimos e depois de amanhã já tem batalha crucial, às 19h15, no interior gaúcho. Avante, Esquadrão! #BBMP pic.twitter.com/VP8DGwvkLh — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) October 28, 2021

Durante o confronto, o Bahia também havia feito colocações envolvendo os atletas do Ceará que solicitavam atendimento médico. Na visão do clube baiano, as solicitações eram forma de paralisar a partida.

Jogo parado para - mais um - atendimento médico a um atleta do time adversário. — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) October 27, 2021

Mais uma vez https://t.co/hSEDoBqCl6 — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) October 27, 2021

Na 14ª colocação, com 33 pontos, o Ceará está uma posição à frente do Bahia, que ocupa a 15ª, com 32. Alvinegros e Tricolores volta a campo no final de semana. Enquanto a equipe de Guto Ferreira visita o Juventude, no Alfredo Jaconi, no sábado (30), o time de Tiago Nunes recebe o Fluminense, na Arena Castelão, no domingo (31).