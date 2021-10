Ceará joga bem, mas empata em 1 a 1 com o Bahia na Fonte Nova e amplia sequência sem vitória

Em jogo atrasado pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará empatou em 1 a 1 com o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Alvinegro fez boa partida, saiu na frente com gol de Mendoza, sofreu o empate com Gilberto, e precisou abdicar de buscar a vitória após expulsão de Cléber aos 37 do 2ºtempo.

Com o resultado, o Vovô chegou aos 33 pontos, se mantendo na 14ª colocação, agora 4 pontos de vantagem para o Juventude, que abre o Z4.

O próximo jogo do Alvinegro na Série A será diante do Fluminense, pela 29ª rodada, no domingo (31), às 16 horas no Castelão. O Vovô tentará quebrar o jejum de vitórias que já dura 7 partidas.

O jogo

Enfrentando um adversário direito pela permanência na Série A, o Ceará fez um jogo seguro e equilibrado.

Com a volta de Vina, que cumpriu suspensão, e as "novidades" Mendoza e Jael, o Ceará amarrou o Bahia no 1º tempo.

Com um time bem postado defensivamente, o Ceará deu poucas chances ao time da casa e equilibrou as ações mesmo com menos posse de bola.

No 1º tempo, foram duas chances para cada lado, o Bahia com Nino Paraíba acertando a trave e Juninho Capixaba exigindo defesa de João Ricardo, e o Ceará com Mendoza, logo no 1º lance do jogo para defesa de Danilo Fernandes, e Jael, batendo falta nos acréscimos no último lance do 1º tempo.

2ª tempo

Já na etapa final, o Ceará tentou sair mais para o jogo desde o início e marcou seu gol em grande jogada coletiva aos 8 minutos. O gol do Vovô começou com Bruno Pacheco, passou por Vina, e após tabela entre Jael e Mendoza, o colombiano mandou para as redes.

Mas a vantagem alvinegra só durou 3 minutos, com Gilberto acertando um belo chute de fora da área para empatar.

A partir daí, o Ceará conseguiu segurar o ímpeto do Bahia para a virada e passou a dominar o jogo, criando chances com Vina e com Cléber.

Mas a busca da vitória foi interrompida por expulsão de Cléber aos 37 minutos, após receber cartões amarelos por duas faltas seguidas.

Assim, com um jogador a menos, o Ceará buscou segurar o resultado e fez bem, levando um ponto importante contra um adversário direto pela permanência na Série A.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 x 1 CEARÁ

Competição: Campeonato Brasileiro - Série A - 23ª rodada

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Data e hora: 27/10/2021 - 19h

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa

Auxiliares: Rogério de Oliveira Braga e Josué Reis de Jesus Junior

Cartões amarelos: Nino Paraíba (BAH), Matheus Bahia (BAH), Lucas Araújo (BAH), Bruno Pacheco (CEA) e 2x Cléber (CEA)

Cartões vermelhos: Cléber (CEA)

Gols: Mendoza (CEA), aos 8 minutos e Gilberto (BAH) aos 11. Ambos no segundo tempo

Bahia: Danilo Fernandes, Luiz Otávio, Conti, Nino Paraíba, Matheus Bahia, Jonas (Lucas Araújo) (Edson), Patrick, Raí, Daniel (Juan Ramírez), Juninho Capixaba (Ronaldo César) e Gilberto (Rodallega). Técnico: Guto Ferreira.

Ceará: João Ricardo, Messias, Bruno Pacheco, Fernando Sobral, Jael (Cléber), Mendonza (William Oliveira), Luiz Otávio, Fabinho, Gabriel Dias, Erick (Rick) e Vina (Kelvyn). Técnico: Tiago Nunes.