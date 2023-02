Pelé é homenageado pela Fifa no prêmio The Best

O ex-jogador Pelé foi homenageado no prêmio The Best, organizado pela Fifa. Logo no início do evento, que está acontecendo nesta segunda-feira (27), foi exibido um vídeo com imagens da vida e da carreira de Pelé. Márcia Aoki, viúva de Pelé, foi chamada ao palco para receber um troféu especial das mãos de Ronaldo Fenômeno.

“É uma honra estar aqui, neste tributo da Fifa ao Edson Arantes, o Pelé. Tenho algumas palavras para dizer: Deus nos deu o Edson, e o Edson nos deu Pelé. E o mundo tão bem recebeu ambos. Estas são as palavras que tenho de agradecimento”, afirmou Márcia após receber o troféu.

Ronaldo, responsável por entregar o troféu, também falou sobre a importância de Pelé. “Falar do Pelé para mim é muito difícil, vou até falar em português. Quando eu lembro do Pelé eu vejo um jogador muito à frente do seu tempo, um atleta que serviu de inspiração para mim e todo mundo no futebol”, declarou o “Fenômeno”.

A homenagem contou ainda com a participação de outros dois brasileiros. Jairzinho, ex-companheiro de Pelé na Seleção Brasileira, comentou sobre o “Rei” e sobre a homenagem feita pela Fifa. Seu Jorge, cantor brasileiro, entoou uma canção em homenagem a Pelé.