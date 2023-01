Pelé é homenageado na virada para o ano novo em cidades pelo Brasil

Na virada de 2022 para 2023, Pelé foi lembrado em Santos e São Paulo. Morto na última quinta-feira, 29, o Rei do Futebol foi homenageado na cidade do litoral paulista com drones no céu e foi lembrado durante a contagem regressiva para o ano novo no show da Avenida Paulista.



Próximo da virada de ano, cerca de 80 drones ocuparam o céu da Praia do Gonzaga, em Santos, e passaram a realizar uma coreografia para homenagear o Rei do Futebol. As imagens relembraram a origem de Pelé, na cidade mineira de Três Corações, a chegada ao Santos, suas conquistas pelos campos do mundo e o surgimento de uma lenda do esporte mundial.



No show da virada realizado na Avenida Paulista, em São Paulo, a homenagem para o Rei do Futebol aconteceu durante a contagem regressiva para a entrada de 2023. Durante os últimos 10 segundos de 2022, fotos da carreira de Pelé foram expostas nos telões do palco até que o novo ano tivesse início.



No Rio de Janeiro, durante o show na praia de Copacabana, a organização mostrou um vídeo especial para homenagear o Rei do Futebol. Além disso, a bateria da escola de samba Grande Rio, que fez parte de um dos palcos do evento, tocou o samba enredo de 2016, em que a cidade de Santos e Pelé foram o tema.



VELÓRIO DO REI



Após um mês no hospital Albert Einstein, em São Paulo, Pelé morreu por falência múltipla dos órgãos na última quinta-feira, 29. O velório do Rei do Futebol acontecerá na Vila Belmiro, estádio do Santos, na próxima segunda-feira, 2. A cerimônia será aberta ao público a partir das 10h e seguirá assim até às 10h de terça-feira, 3.



Após este período, o corpo de Pelé seguirá pelas ruas de Santos, passará pela casa da mãe do Rei do Futebol, que fica no canal 6 da cidade, e será enterrado no Memorial Necrópole Ecumênica.