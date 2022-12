Pelé apresenta 'melhora progressiva geral', informa boletim médico

Pelé teve "melhora progressiva geral", aponta novo boletim divulgado pelo hospital Albert Eisntein, em São Paulo, nesta terça-feira (6). O Rei do futebol está internado para tratar uma infecção respiratória.

O ex-jogador está em um quarto comum, com "sinais estáveis, consciente e sem novas intercorrências". Veja a nota completa:

"Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein no último dia 29 para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón, identificado em setembro de 2021.

O paciente segue evoluindo com melhora progressiva do estado geral, em especial da infecção respiratória. Permanece em quarto comum, com sinais vitais estáveis, consciente e sem novas intercorrências."

Os jogadores da seleção homenagearam Pelé após a vitória diante da Coreia do Sul, após o jogo das oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, nesta segunda-feira.

Tratamento de Pelé

Joe Fraga, agente de Pelé, e familiares reafirmaram que o ex-jogador passa por avaliações rotineiras. Sobre o tratamento de um tumor de cólon, o hospital divulgou nota na última quarta-feira onde explica que uma reavaliação do tratamento será feita.

