Paz define pontuação do Fortaleza para escapar de rebaixamento e promete reforços

CEO do Tricolor do Pici, Marcelo reconheceu ano ruim e falou sobre contratações

Escrito por
Daniel Farias
(Atualizado às 12:11)
Jogada
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, estipulou uma meta de pontuação para que a equipe consiga escapar do rebaixamento na Série A do Brasileirão 2025. A afirmação do dirigente foi feita em entrevista à ESPN Brasil, na manhã desta segunda-feira (11).

Declaração veio após goleada do Botafogo contra time

“O Fortaleza tem 20 jogos a fazer, precisamos conquistar metade desses pontos, 50% de aproveitamento, é isso que a gente vai focar. Entendo que temos elenco, que temos qualidade, estamos buscando trazer o torcedor para o lado”, disse Marcelo Paz.

A declaração foi feita dois dias após o Fortaleza ser goleado por 5 a 0 pelo Botafogo, em pleno Castelão. Com o resultado, o Leão permanece na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, somando apenas 15 pontos em 18 rodadas disputadas.

Como representante do Fortaleza a gente tem que dar essa satisfação para o torcedor. Um ano muito ruim esportivamente, reconhecemos isso publicamente algumas vezes. Fizemos diversas mudanças para mexer com essa realidade, a própria mudança do Vojvoda, que cortou o coração, mas a gente entendeu que era o momento de fazer, trocamos membros da diretoria de futebol, trocamos jogadores, saíram jogadores, entraram jogadores. Foram feitas várias mudanças visando essa reformulação.
Marcelo Paz
CEO do Fortaleza

Fortaleza deve fazer mais contratações em janela de transferências

Marcelo Paz também aproveitou a entrevista para confirmar que o Fortaleza ainda fará contratações nesta janela de transferências, aberta até o próximo dia 2 de setembro. O clube vive inclusive a expectativa de anunciar em breve a chegada do meia-atacante Yeison Guzmán, do Torpedo Moscow, que já está em Fortaleza (CE).

O dirigente finalizou a entrevista convocando a torcida tricolor para abraçar o time neste momento de turbulência e destacando a partida contra o Vélez Sarsfield nesta terça-feira (12), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores 2025.

“O Castelão lotado também é fundamental, a gente sabe que quando está perdendo o torcedor se afasta um pouco, é normal, mas acho que é a hora da gente abraçar cada vez mais. [...] Amanhã tem Libertadores, outra competição, quem sabe a gente possa conseguir uma boa vitória no Castelão para também iniciar a retomada de uma boa fase”, concluiu.

