Paulinho Kobayashi ressalta importância de Ciel e alerta sobre confronto decisivo contra o Maranhão

A classificação do Ferroviário para as quartas de final da Série D, fase em que os clubes decidem o acesso para a Série C do ano seguinte, teve uma contribuição enorme do atacante Ciel. O camisa 99 do Tubarão da Barra foi o responsável pelos três gols da equipe na vitória por 3 a 1 sobre o Nacional-PB. Paulinho Kobayashi analisou o triunfo coral e ressaltou a importância do seu capitão para o resultado positivo.

"No começo do jogo, foi bem disputado. Nós fizemos o gol e, logo em seguida, tomamos um gol, que fez com que a equipe deles crescesse um pouco, mas nós tivemos a tranquilidade depois que o Ciel acertou aquele chute. Depois, no segundo tempo, quando nós voltamos, voltamos com um pouco mais de tranquilidade, soubemos administrar o jogo, fizemos mais um gol e isso daí nos dá bastante tranquilidade pro jogo do acesso. Não ganhamos nada ainda, não conseguimos o acesso, temos que ter humildade e saber que foi desse jeito que nós chegamos até aqui", disse.

"Acho que o Ciel estava em uma tarde muito boa, parabéns pelo que ele tem feito pra gente, desde o começo. A gente sabe que em qualquer momento ele ia nos ajudar, apesar de estar sem fazer gol há algum tempo, mas ele é um jogador que a gente sempre sabe que ele vai tirar um coelho da cartola. Então, hoje foi o dia, então nos ajudou bastante", completou em sequência.

ADVERSÁRIO JÁ CONHECIDO

O Ferroviário vai disputar uma vaga na Série C de 2024 com o Maranhão Atlético Clube, de São Luís. As duas equipes estavam no mesmo grupo na fase inicial e o retrospecto coral é positivo. No jogo de ida, na capital maranhense, empate em 1 a 1. Já no segundo encontro, no PV, o Ferrão fez valer o mando de campo e venceu por 3 a 1.

De acordo com Kobayashi, o duelo pelas quartas de final terá uma nova história e não é o fato de as duas equipes já terem se enfrentado que vai facilitar o confronto para o lado do Tubarão.

"A dificuldade é a mesma. Não penso que vai ser mais fácil pelo fato da gente conhecer. Até falei pros jogadores: o fato de nós conhecermos o adversário e de termos ganho o jogo deles aqui não nos dá o acesso. O acesso vai ter que ser conquistado dentro de campo, respeitando o adversário também. Lá é muito difícil ganhar deles, então eu entendo que a Série D foi assim, difícil pra gente desde o começo, mas nós conseguimos os resultados. Então, eu entendo que nós temos que ter o equilíbrio e também fazer com que nossa equipe continue com a mesma pegada, mesma seriedade e buscando sempre o resultado", analisou.

As datas para os jogos de ida e volta ainda serão confirmadas e divulgadas pela CBF. A expectativa é que as partidas aconteçam nos dois próximos fins de semana. O certo é que por ter a melhor campanha da competição, o Ferrão decidirá o acesso no Presidente Vargas.