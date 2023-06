Ferroviário empata com Maranhão e segue invicto na Série D; confira outros resultados dos cearenses

O Ferroviário empatou com o Maranhão em 1 a 1, neste domingo (11), pela Série D do Brasileiro. No estádio Castelão, em São Luís/MA, o time coral saiu atrás do placar com gol de Fernando, mas buscou a igualdade em cabeçada de Éder Lima - ambos os lances no 2º tempo.

Assim, o Tubarão manteve a invencibilidade no certame. Líder do Grupo 02, soma 19 pontos, com seis vitórias e um empate. Ao todo, balançou as redes em 14 ocasiões e foi vazado apenas uma vez.

O Maranhão se manteve na 3ª posição da chave, com 10 pontos. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (14), no Presidente Vargas (PV), às 20h, pela 8ª rodada da competição.

Outros resultados cearenses

Pelo Grupo 02, o Caucaia empatou com o Parnahyba em 1 a 1, fora de casa. Os piauienses largaram na frente com Guilherme, enquanto Matheus Matos deixou tudo igual para a Raposa. Com o resultado, a equipe segue na lanterna da chave, com apenas cinco pontos.

Pelo Grupo 03, os cenários foram opostos. O Pacajus venceu o Nacional-PB por 1 a 0, com gol de Willian, e se manteve na liderança do chaveamento, com 14. Já o Iguatu perdeu por 2 a 1 para o Sousa-PB, fora, e segue na vice-lanterna, com 6. Os donos da casa fizeram com Luiz Henrique, Francisco Tiago empatou ainda no 1º tempo, mas Gabriel decretou o resultado nos acréscimos.