Paulão não tem acerto com Fortaleza, e Ceará nega interesse no jogador

O zagueiro Paulão ainda negocia renovação de contrato com o Fortaleza para 2021. No entanto, após as primeiras conversas, o atleta não se sentiu valorizado com o valor proposto pelo clube e teria recebido sondagens de Ceará e Bahia.

No entanto, a reportagem apurou junto ao Alvinegro, e a informação é que não existe interesse no jogador, embora ele tenha sido oferecido.

Em informação confirmada pelo ge, a diretoria tricolor achou alto o que o jogador pediu para seguir. O contrato foi encerrado em fevereiro com o encerramento da Série A do Brasileiro.

Pelo equipe, o atleta somou 55 jogos e marcou três gols. A chegada ocorreu em setembro de 2019, com o técnico Zé Ricardo. Em 2020, foi titular e capitão ao longo do Brasileirão.