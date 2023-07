Palmeiras x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de subir na tabela do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza entra em campo contra o Palmeiras, neste sábado (22), em partida válida pela 16ª rodada da competição. O Allianz Parque é o palco do confronto, que acontece às 16h (horário de Brasília).

O Leão inicia a rodada com 23 pontos conquistados, é o 9º colocado do campeonato. Depois da derrota contra o Cuiabá, na última rodada, a equipe perdeu a chance de estar no G4. Agora, o confronto direto contra o Verdão traz outra oportunidade de estar entre os mais bem colocados da tabela para a equipe tricolor.

Do lado palmeirense, são cinco rodadas sem vitórias na Série A. A última vez que o Palmeiras saiu vitorioso no Brasileirão foi no clássico contra o São Paulo, no dia 11 de junho, que venceu por 2x0. O time de Abel Ferreira tem 25 pontos, é o 6 colocado na tabela.

Transmissão

O jogo vai ter transmissão do canal fechado Premiere. Na rádio, a Verdinha também passa todos os detalhes da partida, com tempo real no Diário do Nordeste.

Momento | Dúvidas e ausências

O Fortaleza está 100% focada no Campeonato Brasileiro, e teve mais uma semana cheia de trabalhos no Pici antes do confronto.

Na última rodada, o Leão perdeu sua invencibilidade na Série A como mandante, na derrota por 1x0 contra o Cuiabá.

Agora, como visitante, a equipe busca melhorar seu rendimento longe do Castelão. Na Série A, o Leão tem 7 jogos fora com 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas.

Juan Pablo Vojvoda relacionou 23 jogadores para o duelo. O volante Pedro Augusto, recém contratado, é novidade entre os relacionados. O jovem Kauan e o argentino Gonzalo Escobar fizeram a primeira viagem junto com o time, mas já tinham sido relacionados.

Por outro lado, Caio Alexandre e Thiago Galhardo desfalcam a equipe por suspensão. O capitão Tinga segue no Departamento Médico no tratamento de um edema na posterior da coxa. Pedro Rocha e Hércules, também lesionados, fecham a lista de desfalques.

Pressionado a voltar a vencer, o Palmeiras finalizou a preparação para a partida na manhã de sexta. Abel Ferreira conta com os retornos de Rony e Dudu. Atuesta é o único desfalque do Verdão, o volante se recupera de uma lesão ligamentar no joelho.

Palpites

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony. Treinador: Abel Ferreira.

Fortaleza: João Ricardo, Brítez, Benevenuto, Titi; Pikachu, L. Sasha (Zanocelo), Zé Welison, Pochettino, Pacheco; Marinho e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Ficha Técnica | Palmeiras x Fortaleza

Onde: Allianz Parque

Horário: 16h (horário de Brasília)

Data: 22/07/2023

Transmissão: Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Assistente 1: Mauricio Coelho Silva Penna

Assistente 2: Jorge Eduardo Bernardi

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA)